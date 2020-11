PlayStation 5 kopen: Hier is de console binnenkort verkrijgbaar

Het is je vast niet ontgaan dat de PlayStation 5 enorm lastig is te verkrijgen in Nederland. De vraag naar de nieuwe console is enorm. Vanaf 19 november is de console officieel in de verkoop gegaan in Nederland. Vrijwel alle webshops zijn uitverkocht, maar toch is er een mogelijkheid. Waar is de mogelijkheid om alsnog een console te bemachtigen zonder maanden te wachten?

Waar is PS5 voorraad?

Coolblue

Tijd voor een actuele update van de voorraad status en verkrijgbaarheid in Nederland. Coolblue heeft de verkoop gestart vanuit een speciale actie waarbij je een schoen moet zetten. Voor ongeveer 200 consoles waren er iets minder dan 80000 inzendingen ingediend. De kans op nieuwe voorraad bij Coolblue is hierdoor zo goed als niet meer aanwezig.

BCC

BCC heeft de console verkocht via de site. In slechts 2 minuten was de gehele voorraad uitverkocht. Toch is het verstandig om BCC goed in de gaten te houden. Al regelmatig is er nieuwe voorraad verschenen bij BCC, het gaat hierbij om een kleine hoeveelheid van enkele exemplaren.

Nieuwe PS5 voorraad bij Bol.com

Geheel onverwachts verkocht Bol.com op 21 november een aantal exemplaren van de PlayStation 5. Uiteraard waren deze binnen enkele minuten volledig uitverkocht. De Nederlandse webwinkel laat wel weten dat er nieuwe voorraad opkomst is. De tweede verkoop zal waarschijnlijk begin december plaatsen. Uit de eerste levering heeft Bol.com ook een van de grootste hoeveelheden voorraad meegekregen.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Nieuwe voorraad Amazon

Naast Bol.com is er ook een grote kans bij Amazon. Op 19/11 heeft Amazon op de Duitse, Engelse en Franse website exemplaren verkocht. Vanwege mogelijke nieuwe voorraad en geannuleerde exemplaren is de kans behoorlijk aanwezig dat er rond december nieuwe exemplaren zullen komen bij Amazon. Amazon Nederland heeft op 19/11 geen exemplaren verkocht. Naast de Nederlandse website is het ook verstandig om de Duitse site te checken. Vanuit Amazon.de is het mogelijk om te laten verzenden naar Nederland. Betalen met iDeal is ook geen probleem.

MediaMarkt

MediaMarkt heeft in Nederland al enkele dagen geen voorraad toegevoegd. Wel verscheen er vlak voor de release in Nederland een kleine voorraad. Hierdoor alsnog verstandig om deze site ook in de gaten te houden.

Uiteraard zullen we de informatie bijwerken zodra er updates zijn rondom de levering. Vooralsnog is het verstandig om vooral Bol.com, Amazon en MediaMarkt goed te blijven controleren.

Overzicht

Bijgewerkt op 21-11-2020 (21:55)