Black Friday bij Bol.com: Dit zijn de aanbiedingen vanaf 24 november

Black Friday is momenteel volop bezig in Nederland. Black Friday is oorspronkelijk op 27 november. Veel webwinkels waaronder ook Bol.com zijn al eerder gestart met de Black Friday actieperiode. Om de drukte te spreiden heeft Bol.com de periode verspreid over 8 dagen. Vanaf 24 november kan je de volgende deals verwachten bij Bol.com.

Black Friday bij Bol.com

Op 24 november is de actieweek rondom Black Friday gericht op Huishouden. Met op 25 november Speelgoed en op 26 november kerst. Op Black Friday zelf is het volledig gericht op electronica bij Bol.com.

Op de actiepagina’s van Bol.com verschijnen de deals per categorie.

Enkele hardlopers bij Bol.com zijn de volgende producten;

Bekijk alle deals op de site van Bol.com