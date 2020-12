PlayStation 5 kopen? Deze week verkrijgbaar bij Nederlandse webshops

De PlayStation 5 is een populaire console welke al enkele weken zo goed als uitverkocht is. Maar er komt verandering in de beschikbaarheid. Verschillende webshops zullen deze week een nieuwe voorraad ontvangen. Onder andere Bol.com heeft laten weten dat er een nieuwe voorraad komt in de eerste week van december. Maar ook Amazon en Mediamarkt Nederland verwachten een nieuwe levering in de eerste week van december.

Vanaf 3 december nieuwe PS5 voorraad

Sinds 17 november is de console uitgebracht in Nederland en vanaf dat moment al zo goed als uitverkocht. Sony geeft aan dat de vraag naar de nieuwe spelconsole enorm is. Sony laat het volgende weten:

De PS5-launch was onze grootste console launch ooit en daarvoor willen we alle gamers bedanken. De vraag naar de PS5 is gigantisch. We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten.

Nieuwe PlayStation 5 voorraad komt eraan

Verschillende webwinkels in Europa laten weten dat er binnen enkele dagen nieuwe voorraad beschikbaar komt. Zo heeft Coolblue inmiddels weer meer consoles vrijgegeven en ook bij Amazon is er regelmatig een kleine batch te bestellen. De grootste kans is bij Bol.com. De Nederlandse retailer heeft laten weten dat begin december een nieuwe voorraad beschikbaar zal komen. Amazon heeft eerder geplaatste bestellingen naar voren gehaald wat neerkomt op een nieuwe levering consoles.

Bij Bol.com heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een e-mail notificatie. Zo ontvang je per mail een status van de voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Nieuwe voorraad Amazon

Amazon maakt in Nederland een grote kans voor nieuwe voorraad. Amazon loopt vrijwel altijd gelijk met de voorraad van Bol.com. Zo ontving Amazon eerder deze week ook een klein aantal nieuwe consoles. Eerder verkocht ook Amazon UK en Amazon DE een nieuwe lading met de PS5 consoles. Hierdoor is de kans redelijk groot dat er alsnog een nieuwe voorraad zal verschijnen bij Amazon op redelijk kort termijn. Verschillende retailers uit Spanje en Portugal hebben op 2 december 2020 een nieuwe levering ontvangen.

Overzicht beschikbaarheid PS5

Bijgewerkt op 3-12-2020 (21:15)