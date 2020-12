Xiaomi Mi 11 Pro beschikt over 120Hz scherm

De geruchten rondom de Xiaomi Mi 11 Pro verschijnen in een behoorlijk tempo. Als we de laatste geruchten mogen geloven beschikt de Xiaomi Mi 11 Pro over een 120Hz scherm met een QHD resolutie.

De Mi 11 Pro moet de bestaande Mi 10 Pro opvolgen. Ten opzichten van het vorige model zullen er weinig veranderingen zijn als het gaat om het ontwerp. Het ontwerp lijkt in grote lijnen intact te blijven met zijn voorganger.

Qua camera’s gaan de geruchten over een vergelijkbare setup met een hoofdcamera van 108 megapixel.

Verbeteringen

Waar de Xiaomi Mi 11 Pro vooral het verschil zal gaan leggen is gericht op de chipset. De nieuwe smartphone zal beschikken over de nieuwste Snapdragon chipset. Het topmodel zal volgens bronnen de beschikking krijgen over een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en beschikt over een QHD-resolutie.

Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de Xiaomi Mi 11 Pro op de markt zal verschijnen.