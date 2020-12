Poco M3 smartphone beschikbaar in Nederland

De Poco M3 is een nieuwe smartphone welke beschikt over behoorlijk specificaties en verkocht zal worden voor een interessante adviesprijs. Vooral de accu met een capaciteit van 6000mAh is opvallend.

De Poco M3 is een budgetsmartphone welke verkocht zal worden voor 149 euro. Gezien de adviesprijs behoort de smartphone tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. Tijdelijk geeft Poco ook een cashback waardoor je tijdelijk voor 129 euro de smartphone kan bestellen.

Via de site van Xiaomi is de smartphone te verkrijgen. Later komt de smartphone mogelijk ook naar andere webwinkels.

Specificaties

Intern vinden we een grote accu van 6000mAh en een Snapdragon 662 processor. De behuizing is van plastic, maar heeft wel een luxe leerachtige afwerking. Het scherm van de Poco M3 is 6,53 inch groot met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Aan de achterzijde vinden we een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

De smartphone is te verkrijgen in de kleuren, zwart, geel en blauw.