PlayStation 5 kopen: Console deze week opnieuw te verkrijgen in Nederland

De PlayStation 5 is al enkele weken zo goed als uitverkocht. Sinds vandaag worden er langzaam weer nieuwe consoles verkocht bij de MediaMarkt. Het gaat hierbij wel om leveringen uit de pre-order lijst, maar dit wijst op een nieuwe voorraad. Goed om de webshops deze week even extra goed onder de aandacht te houden voor nieuwe voorraden van de populaire console.

PlayStation 5 voorraad

Verschillende consumenten hebben ons laten weten dat de PlayStation 5 vandaag is verzonden door MediaMarkt en de tracking-code is ontvangen. Het gaat hierbij om eerdere pre-orders welke eerder zijn geplaatst en nu worden uitgeleverd.

De nieuwe levering bij de MediaMarkt welke is bevestigd door enkele bezoekers van onze site kan er op wijzen dat er een nieuwe voorraad is aangekomen in Nederland. Net zoals de voorgaande keren is het goed om de grotere websites zoals Bol.com en Amazon in de gaten te houden. Zowel Amazon als Bol.com hebben de afgelopen weken regelmatig nieuwe voorraad toegevoegd aan het assortiment.

Voorraad Bol.com

Bij Bol.com is begin december de verkoop gestart van de console. Deze voorraad was in slecht 2 minuten uitverkocht. Wel was het zo dat Bol.com een notificatiemail verstuurde voor de verkoop. Daarom is het verstandig om je direct in te schrijven op de notificatiedienst. Vul hier je mailadres in bij Bol.com. De kans is behoorlijk aanwezig dat er opnieuw notificaties verzonden zullen worden bij een nieuwe voorraad.

Amazon

Amazon is veruit een van de grootste retailers met nieuwe voorraad. Vooral de Internationale versies van Amazon ontvangen regelmatig nieuwe voorraad. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.

Overzicht beschikbaarheid PS5

Bijgewerkt op 11-12-2020 (21:15)