Komt Apple met goedkopere AirPods Pro Lite?

De geruchten over een goedkopere variant van de AirPods Pro Lite zijn nog altijd volop in omloop. De nieuwe oortjes met de naam AirPods Pro Lite verschijnen volgens bronnen in de eerste helft van 2021.

Bloomberg rapporteerde eerder al dat het design van de nieuwe AirPods veel weg zal hebben van de bestaande AirPods Pro. In vergelijking met de AirPods Pro krijgen de AirPods een vierkante vorm zonder noice-cancelling. Hierdoor zie je duidelijk dat het gaat om goedkopere AirPods.

Een nieuw rapport van TheElec geeft meer informatie over enkele geruchten. Volgens de bron beschikt het nieuwe product over een Apple H1-chip en is de adviesprijs vand e Lite-versie 20 procent lager. Daarmee is de prijs waarschijnlijk gericht op 223 euro.