Xiaomi Redmi 9 Power: Smartphone met flinke 6000mAh accu

Xiaomi heeft de nieuwe Redmi 9 Power officieel uitgebracht. De nieuwe Xiaomi smartphone is gericht op het budgetsegment en beschikt vooral over een grote accu. De Redmi 9 Power is voor nu uitgebracht voor de markt in India. Een release is Europa is vooralsnog onbekend.

Xiaomi Redmi 9 Power

De Redmi 9 Power beschikt over een 6,53-inch LCD scherm met een Full HD resolutie van 2340 x 1080 pixels. In het scherm is de selfiecamera verwerkt.

Onder de motorkap is een Snapdragon 662-chipset te vinden in combinatie met 4 GB RAM. Verder is er een variant met zowel 64 als 128GB opslag. Indrukwekkend is de accu met een capaciteit van 6000mAh. De telefoon wordt ook geleverd met een oplader welke goed is voor een capaciteit van 18 watt.

Beschikbaarheid

Vooralsnog is het onduidelijk of de smartphone ook naar Europa komt.