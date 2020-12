CD Projekt RED biedt excuses aan voor slechte prestaties Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 is de laatste jaren behoorlijk in een hype terecht gekomen. De game is inmiddels uit en blijkt een behoorlijke teleurstelling. De game is voor de high-end pc’s prima, maar op de last-gen PlayStation 4 en Xbox One is de game alles behalve goed.

De technische issues zijn in grote getallen aanwezig op de PlayStation 4 en Xbox One. Dit geeft een behoorlijk frustratie bij veel gamers.

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze te weinig aandacht hebben gegeven aan de performance van de oudere systemen en beloven nieuwe updates welke verbeteringen moeten geven. Binnen een week komt er een nieuwe update beschikbaar. En ook in 2021 volgen updates voor het verbeteren van de performance op de oudere games.

Volgens de meeste gebruikers is de game zo goed als onspeelbaar op de eerste generatie PlayStation 4 en Xbox One. Inmiddels weigert Sony ook het aankoopbedrag terug te betalen. Dit terwijl CD Projekt RED juist aangeeft dat ontevreden consumenten bij Sony en Microsoft terecht kunnen voor een terugbetaling.