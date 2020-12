Dit is de nieuwe Samsung Galaxy A72 smartphone met 5G

De nieuwe Galaxy A32 en galaxy A52 verschenen eerder al uitgebreid op internet. Nu is ook de Galaxy A72 met veel informatie en afbeeldingen verschenen op internet. De Galaxy A72 is een nieuwe smartphone van Samsung welke de Galaxy A71 moet gaan opvolgen.

Galaxy A72 smartphone

Op de gelekte afbeeldingen zien we veel overeenkomsten met de Galaxy A71 smartphone. Op de Galaxy A72 zien we opnieuw een kleine scherminkeping met het Infinity-O-scherm. Samsung heeft de smartphone voorzien van een 6,7-inch scherm met een cameramodule welke beschikt over drietal lenzen.

De cameramodule van de Galaxy A72 is te vergelijken met de Galaxy A52 smartphone welke beschikt over een hoofdcamera van 64 megapixel met een 5 megapixel macrocamera en 5 megapixel dieptecamera.

Uiteraard beschikt de nieuwe Galaxy A72 over een 5G-module en is hierdoor 5G internet mogelijk. Naar verwachting beschikt de smartphone over een Snapdragon 690 mobiele processor met 5G modem.

Als we kijken naar de Galaxy A51 en Galaxy A71 zijn beide smartphones momenteel een van de best verkochte Samsung smartphones. De mid-range smartphones uit de A-serie zijn populairder dan de high-end toestellen in de S-serie reeks.

Naar verwachting komt de smartphone binnenkort op de markt.