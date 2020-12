Twee miljoen spelers voor Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator heeft een nieuw record weten te behalen. De populairste game van Microsoft is sinds 18 augustus 2020 uit, en is de snelst groeiende variant van de langlopende game-franchise van Flight Simulator.

Record voor Microsoft Flight Simulator

Het spel heeft inmiddels de grens van twee miljoen spelers bereikt. Om het succes te vieren heeft Microsoft statistieken rondom Microsoft Flight Simulator vrijgegeven.

Volgens de statistieken zijn er meer dan 50 miljoen vluchten geregistreerd, met een afstand van 4,6 miljard KM. Ook is de game 9,7 miljoen uur bekeken via Twitch. De community heeft in totaal 500 nieuwe objecten toegevoegd. In bovenstaande afbeelding zijn meerdere statistieken rondom de game weergeven.

Inmiddels heeft Microsoft laten weten dat de game rond de zomer van volgend jaar zal verschijnen voor de next-gen Xbox Series X en S console. In 2021 komen er ongeveer acht nieuwe updates beschikbaar voor Flight Simulator.