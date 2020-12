OnePlus 7 en OnePlus 7T bezitters moeten langer wachten op Android 11

OnePlus heeft laten weten dat de gebruikers met een OnePlus 7 en OnePlus 7T langer moeten wachten op de nieuwe Android 11-update. De vertraging komt door een technisch probleem met de update, welke is gericht op de decryptie van data.

OnePlus heeft eerder laten weten dat de OnePlus 7 en 7T in september 2020 de update naar Android 11 zullen krijgen. Het merk heeft inmiddels laten weten dat de deadline van 2020 niet meer gehaald zal worden. Op het Chinese forum heeft OnePlus laten weten dat er vertraging is op de update.

OnePlus legt uit dat er voor de Android 11-update een probleem is met de decryptie van data op de OnePlus smartphones. Hierdoor is OnePlus in contact met Qualcomm over de oplossing. Momenteel is het nog onbekend wanneer het probleem opgelost zal worden.

De OnePlus 7 en 7T verschenen in 2019 en waren behoorlijk populair. Inmiddels is het laatste model de OnePlus 8.