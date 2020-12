Apple TV-app komt naar nieuwe Chromecast

De nieuwe Chromecast is vooralsnog lastig te verkrijgen in Nederland. Wel komen er binnenkort nieuwe functionaliteiten naar de nieuwe Chromecast. Apple TV komt namelijk binnenkort naar de Chromecast als app.

Apple TV-app voor Chromecast

Google schrijft dat de nieuwe Chromecast met Google TV wordt voorzien van Apple TV. In de komende maanden komt via een update de Apple + dienst beschikbaar voor de Chromecast. Dit is de betaalde streamingdienst van Apple met een eigen aanbod welke de concurrentie aangaat met de Netflix/ Disney+ en overige streamingdiensten.

Eerst komt de app naar de Chromecast met Google TV, later komt de app ook naar de Android TV-devices. Wanneer de app beschikbaar komt is vooralsnog onduidelijk.

Meerdere streamingdiensten

De nieuwe Chromecast beschikt over Google TV en is nog niet direct in Nederland te verkrijgen. Voor de app heb je specifiek de nieuwste generatie Chromecast nodig. Met de nieuwe Chromecast bekijk je niet alleen Apple TV+. Ook andere streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime en Disney+ komen beschikbaar.

Apple TV+ kost € 4,99 per maand en beschikt momenteel over ongeveer vijftig films en series zoals; The Morning Show, For All Mandkind, See en Dickinson