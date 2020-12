iOS 14 draait op 81% van de iPhones welke in de laatste vier jaar verschenen

Apple heeft nieuwe adoptiecijfers uitgebracht over iOS 14 en iPadOS 14. Sinds 16 september is iOS 14 te verkrijgen en zijn vele verbeteringen te vinden, zoals nieuwe widgets en aanpassingen rondom de interface. De iPhone-bezitters stappen massaal over naar iOS 14.

Volgens Apple zelf draait iOS 14 op dit moment op 81% van de iPhone-modellen welke in de afgelopen vier jaar op de markt verscheen. Apple heeft de App Store pagina van de developer site bijgewerkt met alle nieuwe cijfers.

Het overzicht geeft een duidelijk beeld dat 81% van de iPhone-modellen welke in de laatste vier jaar verscheen is voorzien van iOS 14. Van deze groep beschikt nog 17% van de iPhones over een ouder iOS 13 systeem. 2% beschikt nog over iOS 12 over eerder.

Kijken we naar alle iPhone-modellen is het percentage een stuk lager. Dit komt omdat iOS 14 niet meer op alle iPhones valt te installeren vanwege de ondersteuning. Op moment van schrijven draait 72% van de iPhones op iOS 14. 18% van de toestellen draait nog op iOS 13 en 10 procent is voorzien van een ouder systeem.

In vergelijking met Android is de adoptie van nieuwe versies een groot voordeel bij Apple. Bij Android krijg je hooguit 1 of 2 grote updates naar een nieuwer systeem en is er vooral veel vertraging vanuit de fabrikant.