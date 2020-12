Bitcoin breekt opnieuw records en bereikt wederom nieuwe all-time high

De Bitcoin heeft wederom een nieuwe all-time high bereikt. De populaire cryptocurrency bereikt op 25 december een waarde van ongeveer $25.595. Ook heeft de munt voor het eerst de 20.000 euro bereikt.

Nieuw record voor Bitcoin

In de afgelopen dagen is de Bitcoin al een aantal keer behoorlijk hard omhoog gegaan. In december zijn meerdere records behaald waaronder de $23.000.

De Bitcoin koers is al enkele dagen relatief stabiel. Sinds 48 uur beweegt de koers rustig, maar dit veranderde vandaag. Rond het middaguur bereikte de Bitcoin de langverwachte €20.000 grens.

Of en wat de Bitcoin koers gaat doen kan niemand met volledige zekerheid zeggen. Een correctie gezien de prijs stijging is meer dan logisch, maar vooralsnog is er geen richting.

De actuele koers bedraagt $ 24.538. Hierdoor is Bitcoin in de afgelopen 24 uur met 5,89 procent gestegen.