Dbrand werkt aan custom faceplates voor PlayStation 5

De PlayStation 5 is sinds dit jaar te verkrijgen in Nederland, niet iedereen is het even blij met het formaat en het uiterlijk. Binnenkort komen er faceplates op de markt waarmee je de PS5 naar eigen smaak kan aanpassen.

De meningen over de PlayStation 5 zijn behoorlijk verdeeld. Vele vinden het uiterlijk gewaagd en futuristisch maar de grote meerderheid vinden het een groot en lelijk apparaat.

Vooral de faceplates welke in het wit zijn uitgegeven zijn behoorlijk aanwezig. De vraag is vooral naar zwarte faceplates zodat het beter aansluit bij de rest van de apparaten.

Custom faceplates voor PS5

Dbrand is begonnen met het ontwikkelingen van custom faceplates voor de PS5. In 2021 komen er zwarte faceplates beschikbaar, waarna er waarschijnlijk meer variaties zullen volgen.

Het is eenvoudig mogelijk om de faceplates te vervangen. Hierdoor is het te verwachten dat er in de toekomst meerdere faceplates voor de PlayStation 5 zullen verschijnen.