Dit zijn de PlayStation plus games voor januari 2021

Sony heeft zojuist de titels vrijgegeven welke in het aanbod zijn te vinden van PlayStation Plus. In januari van 2021 komen er drie titels beschikbaar via het PlayStation Plus aanbod. Ook is er een PlayStation game welke vrijgegeven zal worden.

PlayStation Plus games januari 2021

Momenteel kunnen de PlayStation Plus abonnees nog aan de slag met de drie titels: Just Cause 4, Rocket Arena én Worms Rumble. Worms Rumble is cross-gen en werkt zowel op de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Vanaf volgende week dinsdag komen de nieuwe games voor januari 2021 beschikbaar. Sony heeft via het PlayStation Blog zojuist bekendgemaakt welke games abonnees in januari mogen verwachten en dat zijn de volgende games:

Man Eater (PS5)

Shadow of the Tomb raider (PS4)

GreedFall (PS4)

De huidige PlayStation Plus games zijn tot aanstaande maandag te downloaden.

Voor de PlayStation 5 bezitters is de game Maneater de komende maand helemaal gratis te downloaden en voert de line-up aan met PlayStation 4-games. De game draait om het overleven en steeds groter worden van je kleine haai tot dodelijke megalodon.