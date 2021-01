Bitcoin blijft stijgen, munt in twee maanden verdubbeld in waarde

Voor 2020 en 2021 is Bitcoin nu al een behoorlijk goed jaar. De digitale cryptomunt is in 2020 en het begin van 2021 verdubbeld in waarde en bereikt record na record.

Bitcoin waarde blijft stijgen

Afgelopen zaterdag is de Bitcoin voor het eerst tot boven de 30.000 dollar gestegen. Voorlopig lijkt er ook geen einde aangezien de populairste cryptomunt op zondag 3 januari de 34.000 grens bereikte.

Als we het rendement bekijken sinds het begin van 2020 is het rendement goed voor 300 procent. Tijdens de eerste coronagolf kelderde de koers van Bitcoin behoorlijk. Sinds de herfst is de digitale munt in een uptrend terecht gekomen en blijft hierdoor record na record vestiggen. In twee maanden tijd bereikte de Bitcoin een verdubbeling in waarde.

Institutionele bedrijven

De stijging komt vooral door de institutionele bedrijven welke interesse tonen in de Bitcoin. Zo heeft onder andere JP Morgan interesse getoond, maar ook betaalgigant PayPal. Ook techbedrijven zoals Square Inc, stappen steeds meer richting cryptovaluta.

Naast Bitcoin zijn ook Litecoin, Ethereum bezig met een opmars en volgen de koers van Bitcoin.

Wel is natuurlijk de vraag of Bitcoin blijft stijgen – op deze hoogtes is het verstandig om verstandig om te gaan met investeringen.