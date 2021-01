NIO ET7-sedan beschikt over vier Nvidia DRIVE Orin-SOC’s

De Chinese autofabrikant NIO heeft de nieuwste versie van de ET7-sedan uitgebracht. De nieuwe elektrische auto zal beschikken over de NIO’s Adam Supercomputer. De Adam supercomputer bestaat uit vier Nvidia Drive Orin-soc’s welke zijn gebaseerd op de Ampere-architectuur.

Een enkele Orin-soc is voorzien van 12 Arm A78 cpu-cores, 2.024 cuda-cores en 64 Tensor-kernen. De SOC is hiermee goed aan 254 Tops aan rekenkracht per Orin-soc. In totaal zijn er vier Nvidia Drive Orin soc’s aanwezig in de ET7.

Twee Orin-soc’s worden gebruikt om de data van de 33 auto-sensors te verwerken op basis van 8GB per seconde. De derde SOC is een backup eenheid om alsnog veilig te kunnen blijven rijden. De vierde SOC is gebaseerd voor de individuele gebruikersomstandigheden.

Verder heeft NIO laten weten dat de ET7 de beschikking zal krijgen over een 150 kW accu met een mogelijke actieradius van 960km.

De verwachting is dat NIO de auto in 2022 op de markt zal gaan brengen.