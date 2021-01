Wat is configuratie management en hoe kan je het in de praktijk brengen?

Configuratie management is een veel voorkomend proces voor het registreren en bijhouden van informatie binnen de IT wereld.

In het kort is configuratie management het bijhouden van configuratie items welke de basis volgen voor een IT omgeving of ondersteunde IT-architectuur. Voor een duidelijke weergave is het van belang om configuratie items goed bij te houden om uiteindelijke gerichter met kosten om te kunnen gaan.

Via een ITSM software systeem krijg je eenvoudig grip op je configuratie-items.

Wat is configuratie management

Configuratie management is een proces welke alle componenten van de IT-infrastructuur in kaart zal brengen met onderlinge relaties, gerelateerde documentaties en overige IT-processen welke hierop ondersteuning geven.

Het doel van het bijhouden van configuratie items is vooral de IT-infrastructuur onder controle te krijgen met een duidelijke informatievoorziening van de gehele omgeving. Daarbij krijg je ook inzichtelijk wat de kosten van de componenten zijn.

Het grootste doel is hierdoor het bijhouden van alle ICT-componenten en de onderlinge relatie. Dit geeft extra mogelijkheden tijdens storingen maar helpt ook met het maken van managementbeslissingen en het inzichtelijk krijgen van alle actie sen componenten.

Wel is het zo dat er in een bedrijfsleven altijd anders aangekeken zal worden dan de business zelf. De business werkt en ziet vooral de voorkant, terwijl de IT-ers vooral met de achterkant werken en alle processen gebruiken. Hierdoor is het grootste deel verborgen voor de eindgebruiker.

Waarom?

Vooral voor het verbeteren van processen is configuratie management goed te gebruiken. Het verbeteren van een proces start al snel bij het in kaart brengen van de componenten, processen en gerelateerde systemen. Een goed voorbeeld is de hardware en software welke toegepast zal worden voor het opladen van een elektrische auto met een online betaaldienst. Alle stappen in het proces kunnen goed gedefinieerd zijn en prima verlopen, maar als er rondom de software en bijvoorbeeld betaalsysteem problemen zijn is parkeren niet mogelijk. Daarbij is het van belang om snel te kunnen weten welke processen in zijn geheel toegepast worden om zo snel te kunnen detecteren waar het probleem ligt, en het process sneller weer in gang kan worden gezet.