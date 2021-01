WhatsApp stelt aanpassing nieuwe voorwaarden uit na flinke ophef

WhatsApp gaat de geplande aanpassing van zijn gebruikersvoorwaarden uitstellen, omdat er veel ophef is ontstaan over het datagebruik tussen WhatsApp en Facebook. na de nieuwe aanpassing zou er veel meer data gedeeld worden met moederbedrijf Facebook.

Nieuwe voorwaarden WhatsApp

Volgens WhatsApp is er veel verwarring en misverstand bij gebruikers over die veranderingen en is er meer tijd nodig om uitleg te geven over de nieuwe veranderingen.

In eerste instantie was WhatsApp van plan om vanaf 8 februari de nieuwe wijziging actief te laten worden. Gebruikers moesten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden anders verloren ze toegang tot WhatsApp. De deadline is nu in plaats van 8 februari verschoven naar 15 mei.

De chatdienst zal de komende tijd meer informatie geven over de privacy en de dataverzoeken richting Facebook. Binnen de Europese Unie kan WhatsApp geen gebruikersinformatie delen met Facebook, vanwege de Europese privacy verordening AVL.

Inmiddels is er ook veel aandacht naar enkele concurrent. Telegram en Signal zijn al enkele weken enorm populair vanwege de problemen rondom WhatsApp.