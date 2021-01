Honor View 40 5G eerste nieuwe smartphone van Honor

Honor heeft sinds de verkoop door Huawei een nieuwe smartphone uitgebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe Honor View 40 5G welke beschikt over een MediaTek-chipset onder de motorkap.

Honor View 40

Voor Honor is het de eerste smartphone sinds het dochterbedrijf werd verkocht door Huawei. In plaatst van de bekende HiSilicon Kirin-soc gaat het nu om een chip van MediaTek welke toegepast zal worden.

Door de afsplitsing van Huawei heeft het bedrijf de mogelijkheid om de smartphones te voorzien van Google-diensten. De Honor View 40 beschikt nog niet over Google diensten omdat deze nog is ontwikkeld onder de aansturing van Huawei.

De Honor View 40 is voorzien van een Dimensity 1000+ chipset van MediaTek. Verder beschikt de smartphone over een 6,72-inch OLED-scherm. De camera module is opvallend. Deze beschikt over een 50 MP RYYD-sensor, 2 megapixel macrolens en 8 MP-groothoek. Aan de voorzijde zijn er een tweetal 16 megapixel sensoren te vinden.

De 4000mAh-accu ondersteunt snelladen op 66W. Draadloos opladen kan met een vermogen van maximaal 50W.

Huawei verkocht Honor vorig jaar aan een consortium van Chinese investeerders en een staatsorganisatie. De Honor View 40 5G heeft in China een adviesprijs meegekregen van 456 euro.