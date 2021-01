Motorola Edge S smartphone met Snapdragon 870 officieel

De Motorola Edge S is officieel uitgebracht. Met de Edge S richt Motorola zich op een high-end segment. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 870-processor te vinden.

Motorola Edge S

De Motorola Edge S is het eerste toestel welke beschikt over een Snapdragon 870-processor. Als het om de prestaties van de nieuwe 870-chip gaat zit deze tussen de Snapdragon 865 Plus en de Snapdragon 888 van dit jaar. Op moment van schrijven is de Snapdragon 888 de beste chipset voor de smartphonemarkt. De 870 is bedoeld voor de goedkopere smartphones in het hogere segment.

De Motorola Edge S heeft de beschikking over een 6,7-inch LCD scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels met een paneel van 90Hz.

Ook aan de achterkant zijn de nodige camera’s aanwezig. In totaal zijn er drie camera’s en vier sensoren te vinden waarvan de hoofdcamera een lens heeft van 65 megapixel met 6K ondersteuning.

Beschikbaarheid

Vooralsnog is de smartphone alleen uitgebracht voor de Chinese markt. Een release voor Europa is vooralsnog onduidelijk. De smartphone is beschikbaar in zowel een 6GB/128GB en 8GB/256GB variant.