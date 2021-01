Tesla geeft nieuwe Model S en X een nieuw futuristisch interieur

Tesla heeft de Model S en X een nieuwe vernieuwde versie meegegeven. De nieuwe Plaid-versies van de Tesla Model S en X zijn per direct te bestellen. Als we kijken naar de vernieuwingen is vooral het interieur opvallend.

Bij de Model S was de binnenkant al ruim 8 jaar niet voorzien van een verandering. Met de komst van de nieuwe versie is het design gericht op het minimalistische design van de Tesla Model 3.

Als we kijken naar het stuur gaat het om een half stuur welke veel weg heeft van een vliegtuig stuur.

Hardware

Ook de hardware is voorzien van diverse verbeteringen. Het 17-inch scherm heeft een resolutie meegekregen van 2200×1333 pixels. Ook in de achterzijde is er een scherm te vinden waarbij de passagiers kunnen gamen via draadloze controller. In totaal heeft het geluidssysteem 22 speakers en een vermogen van 960 watt.

Snelheid

De nieuwe Tesla Model S Plaid heeft 1020 pk en gaat van 0 naar 100 in slechts 2,1 seconden. Het bereikt is volgens een schatting 628 KM. De Plaid heeft een vanafprijs meegekregen van 89.990 euro. De snelste editie heeft een vermogen van 1100PK en is vanaf 139.990 te verkrijgen.