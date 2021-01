AirPods Max naar verwachting nog enkele maanden slecht te verkrijgen

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Q4 2020 heeft Tim Cook meer informatie vrijgegeven over de beschikbaarheid van de AirPods Max. De koptelefoon is al enkele maanden slecht te verkrijgen en de verwachting is dat de verkrijgbaarheid de komende maanden nog wel even beperkt zal blijven.

Tim Cook verwacht dat de AirPods Max pas vanaf het tweede kwartaal van 2021 goed bereikbaar zullen zijn.

Tekort AirPods Max

Het is inmiddels wel duidelijk dat Apple een groot tekort heeft aan de AirPods Max exemplaren. Sinds de lancering in december is de koptelefoon al slecht te verkrijgen. De levering voor bestelling in december staat inmiddels op februari 2021.

Tim Cook laat weten dat de problemen voorlopig nog niet opgelost zullen worden. Apple verwacht tot het tweede kwartaal van dit jaar problemen te ondervinden met de AirPods Max productie.

Productie problemen?

Wel is de vraag of er geen problemen zijn met de productie. Al sinds de release zijn er behoorlijk veel problemen met de productie. Apple laat echter weten dat het komt door het grote succes van de AirPods Max. De koptelefoon is met een adviesprijs van 629 euro gericht op het hogere segment.