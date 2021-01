Disney+ komt vanaf 23 februari met flink aanbod nieuwe titels

Op het nieuwe Star onderdeel van streamingdienst Disney+ zijn vanaf 23 februari meer tv-series, blockbusters en exclusieve originele series en films te vinden.

Aanbod Disney+ Star

Naast de titels Grey’s Anatomy, Modern Family en Glee komen er vanaf 23 februari een groot aantal nieuwe titels naar het platform. In totaal gaat het om 50 tv-series, meer dan 250 films en 4 exclusieve Star Originals welke exclusief te zien zijn via de Disney+ app. In de opvolgende maanden zal het aanbod steeds uitbreiden.

Hoewel Disney+ al meer dan een jaar oud is, valt het aanbod nog behoorlijk tegen. Er waren niet echt grote orginals alleen op de dienst aanwezig. Maar daar komt in een klap een grote verandering in met het Star kanaal.

Door de overname van 21st Century Fox in 2019 heeft het bedrijf er een enorm aanbod aan content bij gekregen. Een groot deel komt naar Disney+.

De content welke naar Start komt is afkomstig van 20th Television, ABC Signature, FX Productions en 20th Century Studios. Disney+ Star biedt onder meer de films en series Deadpool, Grey’s Anatomy, 24, Buffy the Vampire Slayer, Modern Family, Prison Break, Planet of the Apes, Devil Wears Prada, Braveheart, Die Hard, Futurama, Homeland en The Americans.

Prijs omhoog

Wel gaat deze toevoeging van de content de prijs iets naar boven sturen. Disney+ zal na 23 februari 2 euro per maand duurder worden. Leden die al lid zijn van de streamingdienst voor die datum betalen nog 6 maanden de oude prijs van 6,99 euro per maand.