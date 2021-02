Platenspelers zijn weer helemaal terug van weggeweest!

Platenspelers, ze zijn terug van weggeweest. In de jaren 60, 70 en 80 waren de platenspelers echt een hit. Tot de cd speler kwam en mp3’s, iPods en Spotify later deze plek innamen. Toch heeft de platenspeler een comeback weten te maken. Voornamelijk hipsters en vintage lovers zijn helemaal in de ban van de platenspeler. Een platenspeler kan dan ook niet missen in een retro of vintage interieur. Daarnaast geeft het nog altijd een uniek en authentiek geluid, de naald over de lp, de prachtige lp hoezen en de lp vervolgens zorgvuldig in de platenspeler leggen. Het heeft natuurlijk ook wel wat, er de tijd en rust voor nemen om de muziek te luisteren. Daarom kan de platenspeler niet missen in het huis van iedere muziekliefhebber.

Tips voor het kopen van een platenspeler

Heb jij thuis nog oude platen liggen en wil je deze graag weer eens draaien? Of mag een mooie retro platenspeler in jouw huis niet missen? Online zijn er veel verschillende platenspelers te vinden. Voor je op zoek gaat naar een platenspeler, denk dan alvast eens na over de volgende zaken:

Je budget

Welke specificaties moet de platenspeler hebben

Ga je voor retro of modern

Hoe groot moet de platenspeler zijn?

Ga je naar een speciaalzaak of struin je marktplaats af

Vergelijk aanbieders om zo voordelig mogelijk een exemplaar te scoren

Wanneer je ongeveer in je hoofd hebt waar je naar op zoek bent kan je gerichte zoektocht naar een platenspeler beginnen!

Nieuwe platenspeler kopen

Je zoektocht kan beginnen. Allereerst is het belangrijk om te weten wat je wilt doen met de platenspeler. Naast platen draaien kun je tegenwoordig genieten van beter geluid, aansluitingen voor laptops, bluetooth en ingebouwde speakers. Daarnaast zijn er platenspelers met een aansluiting voor een USB of een ingang voor een cd-speler. Als je weet waar je de platenspeler voor gaat gebruiken, weet je ook precies welke aansluitingen je nodig hebt. Daarnaast is het alvast handig om te bedenken waar je platenspeler komt te staan, zodat je rekening kunt houden met het design en de grootte van een platenspeler. Begin jij de zoektocht op Marktplaats? Wees dan extra voorzichtig. Platenspelers zijn erg delicaat, als een van de elementen (bijvoorbeeld de arm, naald of het draaiplateau) beschadigd is, zorgt dat voor veel minder goed geluid. Dat is zonde. Wil je als muziekliefhebber zeker zijn van goed werkende platenspeler met mooi geluid? Koop dan je platenspeler bij een speciaalzaak.

Platenspelers online kopen

Platenspelers kun je dus het beste bij een speciaalzaak kopen. MaxiAxi is een speciaalzaak voor alle licht- en geluidsoplossingen. Ze verkopen bijvoorbeeld dj-gears en alle materialen voor muziek- en goede geluids liefhebbers. Van versterkers, tot speakers, tot microfoons en home en cinema sets. Bekijk hun website voor het aanbod platenspelers.