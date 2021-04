Wat is een Tile, en welke mogelijkheden zijn er?

Tile zijn populaire producten welke behoorlijk handig zijn. Met Tile trackers is het eenvoudig mogelijk om kwijtgeraakte spullen terug te vinden. De trackers van Tile zijn handige kleine gadgets welke een geluidsignaal geven zodra je ze in de app koppelt en activeert. Zo hoef je niet lang meer te zoeken naar bijvoorbeeld sleutels.

Deze razend populaire gadget is verkrijgbaar in verschillende modellen, zodat het vrijwel op alle producten is te bevestigen. Naast de standaard variaties is een Tile bedrukken ook mogelijk.

Wat is Tile?

Tile is een compacte bluetooth tracker welke je eenvoudig kan bevestigen aan een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een sleutelbos of portemonnee. Deze trackers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten.

Hoe werkt Tile?

De tracker staat in verbinding met de smartphone via het bluetooth bereik. Via een handige app kan je de producten welke zijn voorzien van een Tile detecteren. Wanneer het product zich bevindt binnen het bluetooth bereik van je smartphone, zal er een geluid afspelen afspelen.

Standaard heeft Tile een groot aanbod van Tile trackers welke verkrijgbaar zijn in verschillende modellen. Het gaat onder andere om:

Tile Slim

Tile Mate

Tile Pro

Tile Sticker

Vooral de Tile Sticker is erg eenvoudig te gebruiken in bijvoorbeeld een portemonnee. De compacte Tile Slim past daarnaast weer prima aan de sleutelbos. De Tile Pro geeft daarnaast een groter bereik van 90m via Bluetooth.

Wel is het goed om te weten zodra er geen bereik is via Bluetooth en een andere Tile-gebruiker in de buurt komt, de locatie alsnog doorgestuurd zal worden. het bedrijf noemt deze feature Community Find. Tile belooft daarbij zorgvuldig om te gaan met de privacy.

Via Smart Alerts is het handig om alerts in te schakelen als je per ongeluk je portemonnee vergeet of auto sleutels. Hierdoor voorkom je dat je de autosleutels vergeet in een restaurant.

De Smart Alerts zijn wel onderdeel van Tile Premium welke optioneel beschikbaar is. Naast Tile is ook concurrent Apple bezig met een tag welke werkt voor iOS-devices.