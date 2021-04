3 tips om te besparen op jouw vaste lasten

Net als iedere Nederlander krijg je maandelijks te maken met een aantal terugkerende lasten. Denk hierbij aan de kosten voor gas, water en licht, maar ook aan de kosten voor internet en televisie. Dergelijke kosten noemen we ook wel vaste lasten. Veel mensen betalen onnodig veel voor hun vaste lasten. Geldt dit ook voor jou? Dan zoek je mogelijk naar manieren om hierop te besparen. De onderstaande drie tips komen in dat geval vast en zeker van pas.

1. Stap over naar een andere energieleverancier

In een gemiddeld huishouden komen vandaag de dag een groot aantal elektrische apparaten voor. Omdat deze apparaten werken op stroom, heb je een contract bij een energieleverancier afgesloten. Zo’n energieleverancier brengt iedere maand een bedrag in rekening voor de stroom die je verbruikt. Hoe meer stroom je verbruikt, des te hoger de energiekosten uitvallen.

Veel mensen zitten sinds jaar en dag bij dezelfde energieleverancier. Geldt dit ook voor jou? Dan betaal je mogelijk onnodig veel aan energiekosten. Om te achterhalen of dit inderdaad het geval is, vergelijk je verschillende energieleveranciers met elkaar. Blijkt uit zo’n vergelijking dat je kunt besparen op de energiekosten? Stap dan over naar een andere leverancier. Op jaarbasis kan dit namelijk behoorlijk schelen in jouw vaste lasten.



2. Neem abonnementen kritisch onder de loep

Het aantal abonnementen dat we tegenwoordig hebben, is niet meer op één hand te tellen. Zo hebben we bijvoorbeeld een abonnement voor internet en tv, maar ook voor onze smartphone. Na het afsluiten kijken veel mensen niet meer op of om naar hun abonnementen. Als je wilt besparen op jouw vaste lasten is dit wel aan te raden. Kijk bijvoorbeeld eens of je echt het goedkoopste abonnement hebt. Je kunt de website van verschillende aanbieders bezoeken, maar dit kost veel tijd. Prijsvergelijken biedt jou daarom de helpende hand. Hier vergelijk je binnen een handomdraai verschillende aanbieders van internet, tv en bellen met elkaar.

Internet en tv gebruik je vrijwel iedere dag en dat geldt ook voor jouw smartphone. Toch hebben veel Nederlanders ook abonnementen lopen waarvan zij geen weet hebben. Ook al betaal je hier maar een paar euro per maand voor, het is en blijft zonde van jouw geld. Neem jouw abonnementen daarom eens kritisch onder de loep. Kom je een abonnement tegen dat je niet meer nodig hebt? Zeg deze dan op. Je bespaart dan al snel een leuk bedrag op jouw vaste lasten.



3. Let op jouw verbruik



Vergelijken kan jou helpen om te besparen op de vaste lasten. Toch kun je het ook anders aanpakken. Let bijvoorbeeld eens op jouw verbruik. Douche eens een minuutje korter en laat stekkers niet in het stopcontact zitten. Als je dit lange tijd doet, bespaar je mogelijk een leuk bedrag. Je verbruikt immers minder, waardoor jouw vaste lasten lager uitvallen.