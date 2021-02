Dit is de nieuwe elektrische Audi E-Tron GT

Audi heeft vandaag de nieuwe Audi E-Tron GT uitgebracht. Na enkele jaren wachten is de auto inmiddels officieel vrijgegeven.

Marc Lichte, de designbaas van Audi, liet in de afgelopen weken al verschillende malen weten dat de E-tron GT de allermooiste auto is welke hij heeft ontworpen. Het verschil tussen concept en productie is minimaal.

Porsche Taycan

Voor de E-tron GT heeft Audi vooral gekeken bij Porsche. De basis van de nieuwe sportsedan is de Taycan. De ontwikkeling is voor een groot deel gebaseerd op de Porsche Taycan. De architectuur plus de elektromotoren, wielophanging en de batterij zijn direct uitwisselbaar. Wel heeft Audi bepaalde componenten voorzien van een eigen gevoel. waarbij de Taycan meer is gericht op een circuit, waarbij Audi de keuze heeft gemaakt voor een GT-karakter.

Voor de aandrijving is er een accupakket met een netto capaciteit van 86 kWh aanwezig welke de GT zo’n 488 km ver zal brengen. In totaal zijn er twee elektromotoren aanwezig. Voorin is er een 175 kW accu, terwijl er achterin een 320 kW krachtbron is te vinden.

In het geval van de e-tron GT hebben we het over 476 pk en 630 Nm koppel. Bij de RS e-tron GT is het totaalvermogen 598pk en 830Nm koppel. De topsnelheid van de e-tron GT is 245 km/u, de RS loopt 250 km/u via de begrenzer.

Prijzen Audi E-tron GT

De E-tron GT komt samen met de RS-uitvoeringen vanaf mei naar Nederland. Prijzen zijn vooralsnog onduidelijk.