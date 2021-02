Dit zijn specificaties van de nieuwe Galaxy A52

De komst van de nieuwe Galaxy A52 smartphone is al even bekend. Inmiddels is er meer informatie opgedoken over de nieuwe smartphone. Binnenkort komt Samsung met de nieuwe Galaxy A52 smartphone welke beschikt over een aantal interessante specificaties.

Samsung Galaxy A52

Samsung zal binnenkort de nieuwe Galaxy A52 onthullen. De nieuwe smartphone komt zowel op de markt als een 4G en 5G variant. Samsung heeft de smartphone een voordelig prijskaartje meegegeven voor prima specificaties.

De aankomende midranger krijgt onder andere een uitgebreide camera, flink scherm en krachtige processor. De aankomende Galaxy A52 is de opvolger van de A51 en A50 en is hiermee de opvolger van de meest verkochte Samsung smartphone.

De hoeveelheid werkgeheugen en opslag zal per regio verschillen, maar er zijn modellen met 6 GB en 8 GB RAM. Verder is er voor de 4G versie een Snapdragon 720G chip aanwezig, terwijl de 5G-versie beschikt over een Snapdragon 750G.

Verder is er onder de motorkap een 4500mAh accu aanwezig welke opgeladen kan worden via een 25 watt snellader. Het scherm met een formaat van 6,5-inch heeft een resolutie van 2400 x 1080 pixels. De duurdere 5G versie zal beschikken over een 120Hz scherm terwijl de reguliere A52 beschikt over een 90Hz scherm.

Volgens de geruchten zal de smartphone verkocht worden voor 349 euro. Terwijl de 5G-versie een adviesprijs zal meekrijgen van 429 euro.