Maandag 1 maart hard fork update voor Cardano (ADA)

Cardano zal op 1 maart een grote update ontvangen op het netwerk. Het gaat hierbij om de uitrol van het Mary-protocol op het netwerk van Cardano. De uitrol is inmiddels bevestigd door IOHK.

De update vereist een hard fork op het netwerk. De hard fork staat gepland op 1 maart en zal livegaan op het mainnet. Tijdens de Cardano360-show is er meer informatie vrijgegeven over de nieuwe hardfork en update.

WE’RE ON!! We can today confirm that the ‘Mary’ #Cardano protocol update is now fully confirmed for March 1st.

Another key milestone in the #Goguen rollout, the update introduces native tokens & multi-asset support, bringing exciting new use cases for #Cardano 1/3 pic.twitter.com/FFK0cGNbmD

— Input Output (@InputOutputHK) February 24, 2021