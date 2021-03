Samsung Galaxy M12: Budgetstoestel met 90Hz scherm

Samsung heeft de nieuwe Galaxy M12 officieel uitgebracht. De nieuwe smartphone beschikt over een 90Hz scherm en zal verkocht worden voor een interessante adviesprijs.

Samsung Galaxy M12

Vooralsnog is de smartphone verschenen in India. Het gaat hierbij om een voordelige smartphone welke beschikt over een 6000mAh accu en 90Hz LCD-scherm. De telefoon beschikt over een viertal camera’s op de achterkant. Vooralsnog zijn er geen plannen voor de Nederlandse markt.

De M12 heeft een 6,5 inch LCD-scherm met een HD-resolutie van 1600 x 720 pixels. Het paneel heeft een refreshrate van 90Hz. Vooral in het goedkopere segment is het vrij uniek om smartphones te voorzien van 90 Hz.

Als we naar de prestaties van deze smartphone kijken, dan vinden we de Exynos 850 onder de motorkap. Verder is er 4GB/6B en 64/128GB aan interne opslag te vinden. Verder beschikt de Galaxy M12 over een accu met een capaciteit van 6000mAh.

Beschikbaarheid Galaxy M12

In India is deze budgettelefoon te koop vanaf omgerekend 127 euro, vooralsnog zijn er geen plannen voor een Nederlandse release.