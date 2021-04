Robotstofzuigers: Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar?

Al enkele jaren zijn er robotstofzuigers op de markt gebracht. Door de toevoeging van nieuwe technieken is de kwaliteit ten opzichten van een aantal jaar geleden flink aangepast.

Robotstofzuigers zijn tegenwoordig een handige hulp in het huishouden. Door geavanceerde toevoegingen zijn er steeds meer mogelijkheden. Geavanceerde modellen kunnen bijvoorbeeld volledig bediend worden in een smarthome situatie via een app.

Het aanbod is tegenwoordig enorm. Voordat je een robotstofzuiger aanschaft, is het belangrijk om te weten voor welk doel de robotstofzuiger gebruikt zal worden. Ook het type vloer en de grote van jouw huis heeft een belangrijke impact. Uiteraard kan je via verschillende manieren tegenwoordig de stofzuigers kopen.

Basismodel

Een goedkoper model is vaak prima als aanvulling op de reguliere stofzuiger. Hierdoor is het geen vereiste om een complex model aan te schaffen welke beschikt over de meeste geavanceerde opties. Maar wil je de robot dagelijks gebruiken of bijvoorbeeld aansturen via een app, kom je al snel bij de geavanceerde exemplaren uit.

In de meeste gevallen is een robotstofzuiger nog altijd een aanvulling op de normale schoonmaakwerkzaamheden. De plinten of de trap en lastige plekken zal je hierdoor nog altijd zelf moeten stofzuigen.

Populaire modellen zijn tegenwoordig Eufy, iRobot en in het hogere segment bijvoorbeeld de iRobot S9+ of Dyson 360 Heurist.

Let op de vloer

De vloer is belangrijk. Robotstofzuigers werken prima op harde en gladde vloeren, heb je een hoogpolig tapijt of dikke vloerkleden kan het wel eens een uitdaging zijn. Voor tapijt heb je specifieke exemplaren welke zijn voorzien van extra functionaliteiten.

Stofallergie

Voor mensen met een stofallergie is het aangeraden om een robotstofzuiger te gebruiken met een HEPA 13 of 14 filter welke in staat is om de fijne stofdeeltjes weg te filteren.

Bediening en besturing

Robotstofzuigers werken in de meeste gevallen door het gebruik van een GPS-chip of zelflerende module. Hiermee is het belangrijk om een robot te kiezen welke zelf in staat is om objecten te herkennen en de route te bepalen om hiermee objecten te vermijden. Naast GPS zijn er ook technieken welke via plafondherkenning of laser-signalen werken. Hoe geavanceerder de robotstofzuiger is, hoe beter de schoonmaakroute binnen het huis.

Robotstofzuigers welke beschikken over WiFi zijn via de app smart te besturen. Je kan hiermee de robot besturen via de app. Hoe geavanceerder de robot, hoe uitgebreider de functionaliteiten welke mogelijk zijn via de app. Geavanceerde modellen beschikken zelfs over een camera waarmee je ‘live’ kan meekijken met de route van de stofzuiger.