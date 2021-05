Dogecoin ontwikkelaars krijgen al langere tijd advies van Elon Musk

In een recent artikel van Decrypt hebben de vier part-time developers van Dogecoin laten weten dat ze in 2019 gecontacteerd werden door Elon Musk.

Doge is de afgelopen maanden enorm gestegen. Elon Musk tweette eerder deze week dat hij samen met de ontwikkelaars zoekt naar manieren om Dogecoin efficiënter te maken. De tweets ontstonden na de eerdere uiting nadat Elon Musk een tweet de wereld in had gestuurd dat Tesla niet langer Bitcoin zal gebruiken als betaalmiddel.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Ross Nicoll, één van de vier vaste part-time ontwikkelaars heeft laten weten dat Elon Musk de ontwikkelaars al sinds 2019 adviseer en advies geeft om de transactie-verwerkingen te versnellen.

Elon Musk heeft al enkele jaren support voor het Dogecoin project. Door de populariteit is de prijs van Dogecoin in de afgelopen maanden enorm gestegen Waarbij vorige week een All Time High bereikte van $0.73.