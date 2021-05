Verbeterde GTA V 11 november beschikbaar voor PS5 en Xbox Series X/S

GTA V is al even op de markt, en zal vanaf 11 november ook beschikbaar komen in een nieuwe versie welke specifiek is gericht op de next-gen consoles als de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

GTA V voor next-gen consoles

De game uit 2013 krijgen naast grafische verbeteringen ook een aantal nieuwe functionaliteiten. Oorspronkelijk verscheen de game in 2013 voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Een jaar later verscheen de game ook voor de PlayStation 4 en Xbox One, welke ook te gebruiken zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

De nieuwe versie welke op 11 november zal verschijnen is specifiek gericht op de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

Exacte informatie over de verbeteringen is vooralsnog onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om een hogere 4K-ondersteuning. Ook komen er een aantal nieuwe functies naar de game. Ook is het nog niet duidelijk of spelers met een PS4- of Xbox One-versie moeten gaan betalen voor de nieuwe game. Bij andere titels was de upgrade naar de next-gen consoles in de meeste gevallen volledig gratis.

GTA V is sinds 2013 al vele jaren in de toplijsten te vinden van best verkochte games.