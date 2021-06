Nanoleaf Elements: Lichtpanelen van design met houtachtige afwerking

De Nanoleaf panelen zijn al even op de markt. Echter zijn de huidige panelen vooral mooi als ze aan staan. De Nanoleaf Elements panelen zijn niet en beschikken over een houtachtige luxere afwerking. Door het luxe design zijn ze ook mooi als ze uitstaan.

Nanoleaf Elements

De nieuwe lampen zijn verder vergelijkbaar met de andere lampen van het bedrijf. Ze gloeien aan de voor- en achterkant en hebben ondersteuning voor verschillende lichteffecten. Qua kleur zijn er verschillende lichteffecten aanwezig op basis van verschillende wittinten.

Het basispakket kost 299,99 dollar en biedt zeven panelen aan. Daarnaast zijn er add-ons te koop, bestaande uit drie panelen per pakket. De prijs voor een set add-ons kost 99,99 dollar per stuk. In de VS zijn de lampen per direct te verkrijgen. Wanneer en of de lampen ook naar Nederland komen is vooralsnog onduidelijk.