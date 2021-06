Zo verbeter je je interne communicatie met narrowcasting schermen

Interne communicatie: het klinkt als een minder belangrijke zaak, want het is intern. Niets is echter minder waar: je organisatie staat of valt met goede interne communicatie. Dankzij goede interne communicatie werken je medewerkers efficiënter, hebben ze vertrouwen in het bedrijf en voelen ze zich betrokken bij de organisatie. En dat merken je klanten ook: ze hebben steeds te maken met betrouwbare, integere medewerkers die uniform werken en duidelijke verwachtingen scheppen.

Hoe je je interne communicatie kunt verbeteren? Narrowcasting is hiervoor een krachtig middel. We leggen je graag meer uit over hoe je narrowcasting inzet om je interne communicatie te verbeteren.

Wat is narrowcasting?

Narrowcasting, ook wel bekend onder de naam digital signage, houdt in dat je intern of extern via schermen communiceert door middel van een zelfgemaakte uitzending. Je hebt dus als het ware je eigen tv-kanaal binnen je organisatie. Voor dat tv-kanaal stel je zelf de content samen. Aanbieders van narrowcasting zorgen meestal voor een goedgevulde library met standaard templates die je kunt gebruiken. Zo stel je heel eenvoudig zelf content samen om te tonen op het scherm. Het kan gaan om tekst, foto’s, video’s, een social media feed, een feed met nieuwsberichten of het weerbericht…

Narrowcasting en interne communicatie: een perfect paar

Je kent narrowcasting misschien wel uit winkels. Je favoriete kledingwinkel heeft bijvoorbeeld grote schermen in de etalage staan waarop de nieuwste kledingstukken getoond worden. Of er staan schermen in de winkel om aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Ook in (afhaal) restaurants zie je ze vaak: ze laten je het menu zien, met close-ups van die lekkere burger of een goede kortingsactie voor als je koffie én een donut bestelt.

Narrowcasting is echter ook bij uitstek geschikt als belangrijk middel voor je interne communicatie. Door schermen te hangen op plekken waar je medewerkers veel komen, breng je belangrijke interne berichten onder de aandacht. Ook kun je de schermen gebruiken om je medewerkers van andere handige informatie te voorzien, bijvoorbeeld het weerbericht, nieuwsberichten of actuele treintijden.

Doordat schermen sowieso de aandacht trekken, is een narrowcasting scherm de ideale manier om zaken efficiënt onder de aandacht te brengen bij al je medewerkers. Een uitzending opzetten kost slechts een paar minuten tijd dankzij de handige templates, en al je medewerkers krijgen de informatie in de uitzending mee.

3 voorbeelden van interne communicatie met narrowcasting

Laat medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen

Een jarige medewerker of een medewerker die deze maand extra aandacht verdiend heeft vanwege goede prestaties: dat is nieuws om te laten zien via narrowcasting. Zo creëer je interactie tussen de medewerkers en laat je je medewerkers zien dat je hen en hun werk waardeert.

Belangrijk branchenieuws direct verspreid

Heeft de brancheorganisatie nieuws dat jouw organisatie aangaat? Je verspreidt het snel dankzij narrowcasting. Iedere medewerker is zo steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Veiligheidsvoorschriften duidelijk voor iedereen

Veiligheidsvoorschriften: ze zijn van cruciaal belang om de werkprocessen in goede banen te leiden. Juist ook voor belangrijke mededelingen is narrowcasting een perfect medium. Doordat de uitzending zichzelf steeds herhaalt, worden medewerkers steeds opnieuw herinnerd aan de voorschriften.