PlayStation 5 kopen: Komt er binnenkort weer nieuwe voorraad?

Het is inmiddels wel duidelijk dat de PlayStation 5 enorm lastig is te verkrijgen. Toch zijn er deze maand verschillende leveringen geweest en zijn er iets meer nieuwe leveringen geweest in vergelijking met de eerdere maanden.

De voorraad blijft naar verwachting nog zeker tot volgend jaar beperkt. Door de enorme chiptekorten, productieproblemen en hoge vraag is er veel te weinig aanbod. Niet alleen de PlayStation 5 kampt met tekorten, ook bij de Xbox Series X is de voorraad beperkt en in vrijwel de gehele elektronische sector.

Meer PS5 voorraad in de winkels

Dat de PlayStation 5 steeds meer opduikt is een goed teken. In het eerste half jaar was er vrijwel geen console te verkrijgen. Echter zijn de consoles nog altijd binnen enkele minuten volledig uitverkocht. De meeste kans heb je bij de grotere webwinkels zoals Amazon en Bol.com.

De afgelopen is er een nieuwe voorraad ontvangen bij BCC, NedGame, MediaMarkt, Amazon en Bol.com. Hiermee is de kans zeer aanwezig dat er een nieuwe voorraad zal verschijnen.

Bol.com notificatie bij nieuwe voorraad

Voor Bol.com is het advies om je in te schrijven op de notificatiedienst. Hierbij ontvang je vroegtijdig een notificatie indien er een nieuwe voorraad zal verschijnen op de site. Bij de laatste levering stuurde Bol.com enkele minuten voor de nieuwe voorraad een notificatie. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Overzicht PlayStation 5 voorraad

Bijgewerkt op 29-7-2021 (21:45)