OnePlus Nord 2: Verkrijgbaar in Nederland voor 399 euro

Vanaf deze week is de OnePlus Nord 2 te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van 399 euro. De OnePlus Nord 2 is een smartphone welke beschikt over behoorlijk krachtige specificaties.

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 heeft een amoled-scherm van 6,43 inch met een refreshrate van 90Hz. Op de achterkant heeft de telefoon een 50-megapixel sensor. Ook ontbreekt de 8-megapixel groothoeklens, macrocamera en 32-megapixel hoofdcamera niet.

Onder de motorkap is er een MediaTek Dimensity 1200-AI chipset te vinden.

OnePlus Nord 2 5G kopen

De OnePlus Nord 2 5G is te verkrijgen voor een bedrag van 399 euro. Hiervoor krijg je de 8GB variant met 128GB aan interne opslag. Het duurdere model is verkrijgbaar voor 499 euro waarvoor je beschikt over 12GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslag.

Via Coolblue of OnePlus.com is de smartphone verkrijgbaar. De OnePlus Nord 2 verschijnt in verschillende kleuren, waaronder Green Woods, Blue Haze en Gray Sierra. De groene variant is exclusief verkrijgbaar in India.