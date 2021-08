Google onthult nieuwe Nest Cam

Google heeft verschillende nieuwe producten uitgebracht in de Nest serie. Het gaat hierbij onder andere om een slimme deurbel en een beveiligingscamera.

Google Nest Cam

De nieuwe Nest Cam beschikt over een aantal verbeteringen ten opzichten van zijn voorganger. Het gaat hierbij onder andere om het gebruik van een accu in plaatst van een vaste stroomaansluiting. Volgens Google zijn de accu’s goed voor enkele maanden gebruik.

Van beide producten verschijnt overigens ook een versie met netsnoer, zodat er altijd de mogelijkheid is om de Nest Cam alsnog aan de vaste stroomaansluiting te hangen. Voor camera’s is er een groot voordeel in de flexibiliteit – door de eenvoudige montage is het mogelijk om de camera op meerdere plaatsen eenvoudig te monteren waar geen directe aansluiting is.

De camera heeft verder nachtvisie om goed te werken in het donker. Als de stroom of wifi uitvalt, worden beelden alsnog opgeslagen op de interne opslag.

Google heeft de Next Cam een resolutie meegegeven van 1920 bij 1080 pixels gebaseerd op een 2 megapixel-camera.

De Google Nest Cam met batterij heeft een adviesprijs van 199 euro en zal vanaf 24 augustus verkocht worden.