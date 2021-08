Cardano bereikt 2 dollar, exchanges starten met smart contract integratie

Cardano is de afgelopen weken behoorlijk positief in het nieuws gekomen. Na de ontwikkelingen van de afgelopen maanden maakt Cardano zich klaar voor de smart contract integratie.

Cardano bereikt 2 dollar

Inmiddels werken zes grote cryptocurrency exchanges aan de Cardano Foundation om de langverwachte smart contract upgrade te integreren, zo heeft IOHK laten weten.

Verwacht wordt dat het aantal exchanges deze week snel zal toenemen naarmate Cardano dichter bij de lancering van de hardfork zal aankomen. het doel is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk exchanges gereed zijn om de hardfork te ondersteunen. Het is wel zo goed als duidelijk dat binnenkort de mainnet hardfork live zal gaan. De laatste fase is inmiddels gestart.

Door de positieve ontwikkelingen van de afgelopen weken is de koers van Cardano behoorlijk omhoog geschoten. Op moment van schrijven staat de waarde van Cardano op een waarde van $2,06.

