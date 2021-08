Samsung A03s: Goedkope smartphone met flinke accu

Samsung heeft een nieuwe betaalbare smartphone op de markt gebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe Galaxy A03s welke is voorzien van een gunstig prijskaartje.

Samsung Galaxy A03s

Samsung heeft met de A03s een opvolger op de markt gebracht op de inmiddels wat oudere A02s smartphone. Vooralsnog is de smartphone alleen uitgebracht voor de markt in India. Al is de kans behoorlijk dat Samsung het toestel ook naar Nederland zal brengen.

De Samsung Galaxy A03s beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is er een MediaTek Helio P35 chipset aanwezig. Opvallend is de flinke accucapaciteit van 3000mAh.

Foto’s maakt de Galaxy A03s met de drievoudige camera achterop. Hierbij bestaat de cameramodule uit een 13 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

Prijzen beginnen bij omgerekend 130 euro. Hiervoor krijg je de beschikking over 32GB en 3GB aan RAM. Wanneer en of de smartphone naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.