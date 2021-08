Cardano bereikt nieuwe ATH, Hoskinson verwacht $150

Cardano heeft vandaag een nieuwe hoogtepunt bereikt. de ADA prijs bereikte een waarde boven de $2,50. Charles Hoskinson heeft een voorspelling gegeven; Charles Hoskinson voorspelt een waarde van $150 voor een enkele token.

Door de positieve ontwikkelingen heeft Cardano de laatste maanden een positieve ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om de functionaliteiten. Inmiddels is de Alonzo upgrade bijna afgerond waardoor Cardano zich gaat mengen in de DeFi ruimte.

Op het moment van schrijven ligt de Cardano prijs rond de $2,52.

Verdere prijsstijging

Charles Hoskinson heeft in een interview laten weten dat de ADA-prijs tegen het einde van het jaar $150 zal bereiken. Een vrij bizarre voorspelling, gezien de huidige waarde. Hoskinson heeft laten weten dat hij zelf geen toekomst ziet in Bitcoin. Cardano richt zich op innovatie, maar volgens Hoskinson Bitcoin geen vernieuwing en innovatieve waarde zal toevoegen.

In Nederland is het mogelijk om Cardano eenvoudig te kopen via iDeal. Via het platform Bitvavo is het eenvoudig om Cardano te kopen.