Oppo presenteert Reno 6-serie op 6 september voor Europese markt

Oppo zal op 9 september de nieuwe Oppo Reno 6 smartphone onthullen. De Reno 6 en Reno 6 Pro verschenen eerdere al voor andere markten. Een Europese prijs is vooralsnog onbekend.

Oppo Reno 6-presentatie

Oppo heeft laten weten dat we de Oppo Reno 6 en 6 Pro kunnen verwachten in Europa. Inmiddels zijn er uitnodigingen verzonden voor een evenement op donderdag 9 september vanaf 10:30. Het gaat hierbij om een online evenement.

Voor andere markten is de smartphone inmiddels al uitgebracht. De Reno 6 is verkrijgbaar in twee kleuren en wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 9000-chip. Onder de motorkap van de Reno 6 is er een 8GB RAM module en 128GB aan interne opslag. Verder heeft de smartphone een scherm van 6,41-inch welke beschikt over een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

De Reno 6 Pro beschikt over de iets krachtigere MediaTek Dimensity 1200-chip. Verder beschikt de pro variant over 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan interne opslag.

Op 9 september weten we meer informatie over de nieuwe smartphone van Oppo.