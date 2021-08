Apple start reparatieprogramma voor iPhone 12 geluidsproblemen

Apple is gestart met een nieuw reparatieprogramma voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Een aantal exemplaren uit deze reeks kampen met geluidsproblemen tijdens het bellen, als gevolg van een onderdeel dat mogelijk defect raakt op de ontvangermodule.

Vervangingsprogramma iPhone 12

Het gaat hierbij om modellen welke tussen oktober 2020 en april 2021 zijn geproduceerd. Apple heeft inmiddels laten weten om de getroffen exemplaren geheel kosteloos te repareren. Apple laat weten dat het gaat om een klein aantal smartphones.

De problemen zijn alleen van toepassing op de 6,1-inch iPhone 12 en iPhone 12 Pro modellen die gefabriceerd zijn tussen oktober 2020 en april 2021. Overige iPhones als de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max beschikken niet over de geluidsproblemen.

Mocht je problemen ondervinden is het mogelijk om de iPhone 12 te laten controleren bij een Apple Store of erkende Apple-serviceprovider. iPhone 12 modellen met een bevestigd probleem worden gratis gerepareerd.

Meer info over het vervangingsprogramma is te lezen via de Apple support-pagina.