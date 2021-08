Solana (SOL) concurrent voor Ethereum en Cardano?

Solana is behoorlijk populair de laatste tijd. In de afgelopen maanden is Solana (SOL) enorm hard in waarde gestegen. Het nieuwe ecosysteem moet de concurrentie aangaan met Ethereum en Cardano. In de afgelopen maanden is de koers van solana behoorlijk hard gestegen. In de afgelopen 7 dagen bereikte SOL een stijging van 28%.

Begin dit jaar handelde SOL rond een prijs van $1,50 op Binance. Inmiddels staat SOL op een waarde van boven de $90.

Solana richt zich net zoals Ethereum en Cardano op de smart contract functionaliteiten. Ten opzichten van Ethereum richt SOL zich op de snelheid van de transacties.

Het project wordt beheerd door een Zwitserse stichting onder leiding van Anatoly Yakovenko met een team van ervaren ontwikkelaars. Op dit moment is Ethereum veruit de grootste speler op de DeFi-markt, maar Solana wint razendsnel terrein. Dit omdat het netwerk schaalbaarr en efficiƫnter is dan het ETH netwerk.

Netwerk

Solana beschikt over de snelste blockchain welke behoorlijk wat capaciteit kan verwerken. Het netwerk richt zich ook vooral op snelheid. Hierdoor kunnen decentrale apps snel en goedkoop transacties uitvoeren. Dit is een enorm verschil met de dapp marktleider Ethereum, waar de transacties behoorlijk prijzig en traag zijn op drukke momenten.

In 2018 en 2019 werd er via meerdere private tokens sales ruim $20 miljoen opgehaald.

Toekomst

Nog altijd staat SOL in de begin fase. Zeker gezien de mogelijkheden en de huidige techniek zijn er grote stappen mogelijk voor SOL. Solana is een high performance blockchain welke problemen oplost qua snelheid en transactiekosten.

De Solana coin, $SOL is te verkrijgen via verschillende exchanges, waaronder de Nederlandse exchange Bitvavo.