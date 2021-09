Solana (SOL) bereikt nieuwe ATH

De altcoins hebben in de afgelopen weken een positieve ontwikkelingen weten neer te zetten, Solana (SOL) is een van deze uitschieters welke een enorme bullish trend heeft weten te bereiken. Inmiddels heeft SOL een nieuwe ATH weten te bereiken en staat op positie 7 met een totale marketcap van ruim 47 miljard dollar. Ook heeft Solana een ATH weten te bereiken van $165.

Nieuwe ATH voor SOL

Solana (SOL) heeft een nieuwe ATH weten te behalen van ruim $165. In de afgelopen drie weken is de marketwaarde van SOL enorm hard gestegen. In een kleine drie weken bijna verdrievoudigd.

Solana richt zich op een smart contract netwerk en weet zich te onderscheiden met lage kosten en snelle transacties. Solana verkoopt zichzelf als de snelste blockchain ter wereld.

Ook vanuit de institutionele hoek is er veel interesse. Grote investeerders zien Solana als een goedkoper alternatief voor Ethereum.

Het project wordt beheerd door een Zwitserse stichting onder leiding van Anatoly Yakovenko met een team van ervaren ontwikkelaars. Op dit moment is Ethereum veruit de grootste speler op de DeFi-markt, maar Solana wint razendsnel terrein. Dit omdat het netwerk schaalbaar en efficiënter is dan het ETH netwerk.

Te koop via iDeal

