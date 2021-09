Cardano Alonzo hard fork nadert: Dit moet je weten over de langverwachte update

Cardano is nog maar enkele uren verwijderd van de Alonzo-upgrade op het mainnet. Met de nieuwe update maakt Cardano zich klaar voor de smart contracts functionaliteiten. Hierdoor opent Cardano de deuren voor Dapps en NFT’s. Cardano heeft de afgelopen maanden de nieuwe Alonzo hard fork uitgebreid getest op het netwerk en richt zich nu volledig op de migratie naar mainnet.

Alonzo update

Vanwege de ontwikkelingen en ondersteuning voor NFT’s zien we veel populariteit terugkeren richting Cardano. Vooralsnog is Ethereum markt leider voor de NFT markt. Maar door de schaalbaarheidsproblemen en vergoedingen is er meer ruimte voor projecten als Solana en Cardano.

Het team achter Cardano maakt zich op voor de lancering van Alonzo. Voor Cardano een van de belangrijkste updates op het netwerk. Input Output Hong Kong (IOHK) maakte onlangs bekend dat de update dit weekend gelanceerd zal gaan worden.

Wanneer is de update

Op 12 september, vindt de Alonzo hard fork voor Cardano (ADA) plaats. Wanneer de upgrade is voltooid op het mainnet van Cardano is de blockchain van Cardano gereed voor de verdere integratie met smart contract functionaliteiten.

LAUNCH CONFIRMED: Today, around 17:26 UTC we successfully submitted an update proposal to the #Cardano mainnet, to trigger a hard fork combinator event on Sunday 💪🙌 #Cardano $ADA 1/6 pic.twitter.com/rEtjrdGiBV — Input Output (@InputOutputHK) September 7, 2021

Ethereum

Vooral in vergelijking met Cardano zijn er zo voordelen voor Cardano. Momenteel zijn de transactiekosten erg hoog bij Ethereum en is er beperkte schaalbaarheid aanwezig op het netwerk. Ook is Ethereum minder geschikt voor de integratie met andere blockchains.

Na de upgrade op het netwerk van Cardano worden er nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor DeFI, NFT en smart contracts.

Cardano (ADA) kopen met iDeal

Via Bitvavo is de ADA token te verkrijgen. Bitvavo is gebruiksvriendelijk en heeft de mogelijkheid om crypto eenvoudig via iDeal aan te schaffen. Via deze link koop je eenvoudig ADA. Nieuwe aanmeldingen traden de eerste 1000 euro gratis.