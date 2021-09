Apple Store offline in afwachting van nieuwe producten

Zoals gebruikelijk heeft Apple vanwege het Apple Keynote event de webshop tijdelijk offline gehaald.

Apple bereidt de online winkel voor op nieuwe producten, welke tijdens het event uitgebracht zullen gaan worden. Naar verwachting zullen de pre-orders later volgen. Als we de geruchten mogen geloven start de pre-order voor de iPhone 13 aanstaande vrijdag – waarna een week later het product verkocht zal worden.

Inmiddels is het geen geheim meer dat we de nieuwe iPhone 13 en Apple Watch Series 7 kunnen gaan verwachting. Apple heeft na aanloop van de presentatie de gehele webshop offline gehaald om de nieuwe product pagina’s online te brengen.

Apple start vanavond om 19:00 Nederlandse tijd met het iPhone-event van 2021. Via verschillende opties is de livestream te volgen. Meer informatie te vinden op deze pagina.